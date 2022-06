Vasto, fondazione Mileno: assemblea unitaria delle sigle sindacali per il rinnovo contrattuale

VASTO - Le sigle sindacali Rsa Fp Cgil Cisl Fp UIl Fpl hanno ritenuto "ottima" la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori all’assemblea generale unitaria che si è svolta ieri alla fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto.

Durante l’assemblea, sono stati affrontati i temi relativi all’attesa del rinnovo contrattuale, fermo per la parte

economica al 2007, cioè a 15 anni fa.

L’assemblea è stata l'occasione per ascoltare i racconti dei tanti colleghi e colleghe: "Fatti veri di vita reale, di chi è stato assunto dopo il 1° gennaio 2013 e percepisce una retribuzione che non arriva a 1100 euro al mese", spiega la nota.

"Come Rsa Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl, insieme ai componenti delle segreterie provinciali presenti, abbiamo ribadito la ferma volontà di non fermarci con quest'assemblea unitaria, ma continueremo con un sit-in provinciale per protestare insieme con gli altri colleghi delle strutture private che vivono le stesse problematiche".

La data stabilita è l'8 giugno davanti alla fondazione Padre Alberto Mileno, il cui "direttore pro tempore, padre Franco Berti, risulta essere anche presidente dell’Aris, Associazione religiosa istituti sociosanitari. Il sit-in - conclude la nota - sarà una nuova occasione per proseguire la lotta e dire basta alle retribuzioni congelate al 2007".