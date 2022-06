Vasto, celebrazione del 76esimo anniversario della Repubblica italiana (GALLERY)

VASTO - Questa mattina si è tenuta la cerimonia per il 76esimo anniversario della fondazione della Repubblica. All'iniziativa hanno preso parte insieme alle autorità militari e civili le associazioni combattentistiche e d'arma e diversi cittadini.

"Il 2 giugno è una giornata - ha detto il vicesindaco di Vasto, Licia Fioravante - che porta con sé un grande significato simbolico. Celebriamo la nascita della Repubblica italiana, ma anche della democrazia, della liberazione, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, anche di genere.

È proprio il 2 giugno 1946 segna l'inizio della parità fra uomini e donne nelle scelte politiche del Paese, attraverso l'esercizio di voto. Per la prima volta il diritto di voto venne esteso anche alle donne, dapprima nella sola forma dell'elettorato passivo. Proprio in quel 2 giugno 1946, le donne, onorando il diritto conquistato, votarono in massa il referendum.

Oggi questo tricolore è il simbolo costituzionale dell'Italia repubblicana in cui si salda l'identificazione tra collettività nazionale e lo Stato", conclude Fioravante.