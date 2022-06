Screening dell’ambliopia a scuola realizzato dai Lions club vastesi

VASTO - Dopo due anni di sospensione dovuta alla pandemia, il Lions Club Vasto Host, in collaborazione con quello Vasto Adriatica Vittoria Colonna, ha riproposto un service di screening dell’ambliopia, meglio noto come occhio pigro. L’iniziativa, coordinata dal dottor Nicola Farina, è stata realizzata nel plesso di via Stirling della Nuova Direzione Didattica di Vasto, grazie alla disponibilità della dirigente scolastica, Concetta Delle Donne, si legge in una nota del Lions.

Sono state le ortottiste Germana Battista e Mariangela Sabatini a garantire il successo dell'iniziativa durante la quale si sono sottoposti a controllo 45 bambini di 4 anni, età ottimale per una diagnosi efficace.

L’iniziativa è stata gradita dalla scuola che ha collaborato per la sua realizzazione, grazie anche all’impegno della docente, Paola Melis, che ha coordinato le adesioni dei sei plessi della scuola: Aniello Polsi, Incoronata, Vasto Marina, San Lorenzo, Smerilli e San Michele.

"Soprattutto è stato gratificante vedere genitori apprezzare il service promosso dai Lions vastesi e soddisfatti di conoscere le molteplici attività dei Lions nel mondo e nel nostro territorio.

Per i Lions presenti, invece, la gratificazione dei sorrisi dei bimbi e la consapevolezza di aver realizzato ancora una volta un servizio davvero utile alla comunità", conclude la nota.