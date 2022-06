Vasto, una tre giorni di sport e solidarietà dell’Avis comunale

VASTO - Oltre all'evento clou dello spettacolo che vedrà protagonista sul palco di piazza Rossetti Uccio De Santis, l'Avis comunale sezione "Michele Spadaccini" ha organizzato una tre giorni di sport, dedicata alla salute e alla solidarietà.

Le manifestazioni riguardano il Vasto Bike festival, cominciato oggi e termina domani, alle 18 in piazza Barbacani, dando la staffetta all'altro evento, il Vasto Bike & beer festival, percorso cittadino in sella al costo di 3 euro, con birra e gadget inclusi.

Sabato 4, Corriamo per donare, gara podistica con ritrovo alle 8,30 in piazza Rossetti. Sempre sabato, alle 17, nella sala Aldo Moro di corso Nuova Italia, ci sarà il convegno "Usa la Bici. Per una mobilità e turismo salutare e sostenibile.

La tre giorni si conclude domenica 5, con il raduno amatoriale di cicloturismo, Terzo trofeo Avis Vasto, in memoria di Angelo Menna. Il ritrovo e le iscrizioni in piazza Diomede alle 7,30.