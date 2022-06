Vasto, nuovi arrivi al San Pio: Di Mizio a Medicina generale e Gaggini a Otorinolaringoiatria

VASTO - Si completano altre due importanti caselle nell'organizzazione sanitaria dell'Ospedale di Vasto. Il direttore generale della Asl, Thomas Schael, ha infatti nominato Gianfranco Di Mizio direttore dell'unità operativa complessa di Medicina generale del "San Pio" e Guglielmo Gaggini responsabile dell'Otorinolaringoiatria.

Entrambi erano già alla guida dei rispettivi reparti nel ruolo di facente funzione. Le nomine di oggi, giunte a completamento di due distinti avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi, danno dunque stabilità alla gestione dell'attività assistenziale.

«Di Mizio è un dirigente medico di lunga esperienza in tutte le specialità della Medicina interna - sottolinea il direttore Schael - e ha dimostrato un'importante capacità organizzativa, gestendo con polso ed efficacia l'unità operativa durante le fasi più complesse della pandemia da Covid-19. Lo stesso può dirsi di Gaggini, il quale ha raccolto nel 2019 l'eredità del compianto dottor Roberto Buzzelli, scomparso in seguito a un tragico incidente stradale. Sappiamo che entrambi i reparti sono in ottime mani».

Gianfranco Di Mizio si è laureato con lode all'Università di Bologna nel 1985 e si è specializzato con lode a Chieti in Nefrologia nel 1989. Nello stesso anno è entrato a far parte dell'organico della Medicina generale di Vasto, prima come assistente medico e, dal 1993, come dirigente medico. Dal 1990 è responsabile dell'ambulatorio di Ipertensione arteriosa. Dal 2019 ha ricoperto il ruolo di direttore facente funzione della Medicina interna e della Lungodegenza dell'ospedale di Vasto.

Anche Guglielmo Gaggini si è laureato con il massimo dei voti in Medicina e chirurgia nel 1985 all'Università di Bologna per poi specializzarsi con il massimo dei voti in Otorinolaringoiatria nel 1989 a "La Sapienza" di Roma. Dal 1988 svolge la sua attività di assistente e poi dirigente medico nell'Otorinolaringoiatria di Vasto, dove dal 2008 al 2013 è stato anche responsabile dell'unità operativa semplice di Audiovestibologia. Dal luglio 2019 aveva la responsabilità dell'Orl di Vasto in qualità di facente funzione.