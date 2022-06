Vasto, la riserva di Punta Aderci al tramonto

VASTO - L'associazione Oltrenatura Abruzzo, nata con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le bellezze della nostra regione attraverso percorsi naturalistici e storico-culturali, ha organizzato per venerdì 3 giugno alle 18,30 un incontro al tramonto nella riserva di Punta Aderci. Ammirare le luci della prima sera in uno dei posti più belli della nostra costa attraverso una tranquilla passeggiata è lo scopo dell'associazione per questa settimana. "L'attività si concluderà degustando un dolce tipico accompagnato da un amaro locale", assicurano gli organizzatori. Appuntamento quindi alla spiaggia di Punta Aderci, venerdi alle 18,30. E'obbligatoria la prenotazione al numero 349 5610333, anche inviando un messaggio su Whatsapp.