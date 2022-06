Vasto, il film L’Arminuta proiettato per gli studenti delle scuole Rossetti e Martella

VASTO - Proiezione speciale alla Città del Cinema di Vasto del film L’Arminuta, il film ambientato in Abruzzo e uscito nelle sale nell'ottobre 2021, tratto dall'omonimo romanzo di Donatella Di Pietrantonio, già vincitrice del Premio Campiello nel 2017, e girato sotto la regia di Giuseppe Bonito.

La proiezione ha avuto come spettatori speciali gli studenti della Scuola Rossetti e le classi quinte della scuola Martella. In sala era presente anche la giovanissima attrice Sofia Fiore a cui, a nome dell’Amministrazione comunale e della Città, il sindaco Menna ha consegnato una piccola bagnante, simbolo di riconoscenza e stima per la giovane interprete.