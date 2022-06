Uccio De Santis a Vasto, in piazza Rossetti, sabato 4 giugno (VIDEO)

VASTO - Uccio De Santis sarà a Vasto sabato 4 giugno in piazza Rossetti, nel corso di uno spettacolo gratuito offerto dall'Avis locale. Il noto cabarettista pugliese, insieme con Nicola Cedro, sarà sul palco per far divertire i suoi fan con lo spettacolo "Stasera con Uccio, vi racconto il mio Mudù". Per sensibilizzare il maggior numero di persone verso una causa umanitaria, quale quella che svolge l'Avis di Vasto, ha inviato un video.