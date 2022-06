Pollutri, da Rsa a Polo della terza età: le innovazioni di "Villa delle rose" - VIDEO

POLLUTRI - Dario Leone, direttore della residenza per anziani "Villa delle rose" , presenta le tante novità introdotte nella struttura per farla diventare un "Polo della terza età" .

"Si tratta di un grande progetto - ha detto Dario Leone - all'interno del quale ci saranno molte attività di varia natura, in modo da ritardare l'emergere delle patologie neurodegenerative. Socioterapia senile e tante altre tecniche saranno utilizzate per combattere quella sensazione di 'inutilità sociale' che spesso manifestano gli ospiti più anziani che non hanno più un ruolo attivo nella società. Nella nostra struttura invece ogni ospite si sentirà estremamente utile per gli altri.

Abbiamo introdotto vari filtri anti-Covid. Siamo riusciti - ha continuato Leone - ad adeguarci agli eventi di questa pandemia. Abbiamo inoltre realizzato una nuova ala della struttura, e prossimamente attiveremo una stanza multimediale dotata di adeguata attrezzatura tecnologica.