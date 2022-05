Vasto, prosegue la disinfestazione contro insetti alati

VASTO - Il Comune rende noto che prosegue anche stasera, a partire dalle ore 22 fino alle 4 di domani, l'intervento di disinfestazione adulticida contro insetti alati nel territorio della Marina e nelle contrade. La scorsa notte, invece, l'operazione ha riguardato la città di Vasto.

Si chiede pertanto alla cittadinanza di adottare alcune precauzioni come tenere chiuse le finestre, non sostare nelle piazze e nei luoghi durante lo svolgimento del servizio e non lasciare panni e indumenti stesi sui balconi.