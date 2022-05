Vasto, premiate studentesse del Palizzi al concorso di poesia della Fanep (FOTO)

VASTO - Grande successo dell'Itset Palizzi di Vasto al concorso "Te lo dico in poesia" che si è particolarmente distinto fra menzioni e pubblicazioni. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato scorso alla biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme (Bologna). L'iniziativa organizzata da Fanep (l'associazione bolognese che aiuta famiglie con bambini e ragazzi in difficoltà, affetti da disturbi neuropsichiatrici, neurologici e con disturbi dell’alimentazione) è stata realizzata in occasione dell'undicesima edizione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta ai Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (Dna).

Al concorso hanno partecipato 46 autori di quattro categorie: junior, ragazzi, giovani e adulti.

Gioia e orgoglio degli alunni Itset Palizzi di Vasto che hanno ricevuto ben quattro premi nella sezione giovani: Eloise Rosario Maria De Filippis (5 AFM), 1 premio categoria poesia studenti con un dono all'istituto di Vasto del valore di 100 euro. Menzioni alle studentesse Benedetta Karol Ritucci (3 ARI), Benedetta Trofino (1A TEC) e alla classe 2A, indirizzo economico-tecnologico, per una composizione lirica collettiva.