Vasto, domani proiezione straordinaria dell’Arminuta per le scolaresche

VASTO - Domani apertura straordinaria della Città del cinema di Vasto alle scolaresche che ne hanno fatto richiesta. Sarà proiettato il film L'Arminuta che vede protagonista la giovane attrice vastese Sofia Fiore.

Il film s'ispira al romanzo omonimo di Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del premio Campiello 2017.

La trama, ambientata in Abruzzo ma le riprese sono state girate nel Lazio, racconta di una ragazza di tredici anni che tutti chiamano l'Arminuta. Scopre di essere figlia adottiva della famiglia con la quale è cresciuta e viene così affidata ai suoi genitori naturali.

Il lungometraggio ha ricevuto il premio David di Donatello 2022 per la migliore sceneggiatura. In Italia, la pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche a partire dal 21 ottobre 2021 da Lucky Red e ha incassato 561 mila euro.

La regia è di Giuseppe Bonito che ha saputo, con maestria, valorizzare la tredicenne Sofia, studentessa del liceo Pantini-Pudente di Vasto, in modo straordinario, malgrado fosse per lei la prima esperienza cinematografica.