Sanità, la Ugl Salute manifesta per il rinnovo dei contratti di lavoro delle Rsa e dei Cdr

VASTO - “Il tempo e la pazienza sono scaduti da tempo. Per questo, domani 1 giugno dalle 9,30 saremo in presidio di fronte al ministero della Salute, a Roma, per dare forza alle rivendicazioni degli operatori sanitari delle Rsa, dei Centri di riabilitazione e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali, che chiedono ad alta voce il riconoscimento della propria dignità reclamando la firma per i rinnovi di CCNL fermi da anni”, dichiara il segretario nazionale della Ugl Salute, Gianluca Giuliano. “Dire che questi lavoratori siano dimenticati è un eufemismo. Sono spesso umiliati e vessati da condizioni di lavoro non adeguate ed emolumenti, per alcuni vicino al reddito di cittadinanza, non in grado di rispettare la loro dignità e professionalità. Il Governo, le istituzioni, la politica e le associazioni datoriali non possono continuare ad ignorarli. Quella al ministero della Salute è solo la prima di una serie di proteste ed iniziative che la Ugl Salute metterà in campo, senza arretrare di un centimetro, fino a quando non si arriverà a uno sblocco della vertenza che permetta un reale miglioramento delle condizioni per tutti gli operatori del settore”, conclude il sindacalista.