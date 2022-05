Futsal Vasto, a Giampaolo Porfirio la guida della prima squadra per tornare subito in C1

VASTO - Il Futsal Vasto decide di cambiare per tornare in un solo anno in Serie C1. Il club biancorosso in pochi giorni ha risolto la questione relativa all'allenatore che guiderà la prima squadra nel prossimo campionato regionale di Serie C2.

Venerdì scorso sono state infatti accettate dal Consiglio direttivo le dimissioni di mister Michael Rossi, che rimarrà nella società aragonese ma in altre vesti. In giornata è stato annunciato che a prendere il suo posto in panchina sarà Giampaolo Porfirio. Il tecnico, che quest'anno ha guidato l'Under 17, con la sua esperienza dovrà risollevare la squadra dopo la dolorosa sconfitta nel play-out contro La Fenice che ne ha decretato la retrocessione.

Proprio domenica scorsa mister Porfirio ha sostituito momentaneamente Domenico Giacomucci in occasione della gara in casa del Real Agerola dell'Under 19. Potrebbero essere stati dei preparativi in vista della prossima stagione perché molti dei ragazzi Campioni d'Abruzzo potrebbero passare stabilmente in prima squadra.