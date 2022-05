Arriva Skillcamp: l’unica scuola con assetto americano e approccio completamente immersivo

Skillcamp è una startup innovativa per la formazione con sede a Vasto che da ottobre darà ai ragazzi la possibilità di poter vivere un’esperienza unica immersi a 360º in un contesto stimolante e formativo. Il concetto della scuola si rifà infatti a quello del campus americano: un ambiente dove i ragazzi possono avere a disposizione una loro stanza e usufruire contemporaneamente degli spazi condivisi per socializzare e studiare insieme, ma non solo. Ciò che rende davvero unica l’esperienza di Skillcamp, è il forte orientamento alle skills, o attitudini, dei ragazzi. Infatti se da un lato Skillcamp si occuperà della formazione “classica”, la prerogativa sarà sempre mirare allo sviluppo delle qualità come empatia, problem solving, design thinking e gestione del tempo, ad oggi qualità che sui curricula pesano sempre più e possono fare davvero la differenza in un colloquio di lavoro.

Da qui anche il tema del forte legame con lo sport: gli studenti potranno infatti scegliere (e saranno stimolati a farlo) uno sport da praticare all’interno del centro polisportivo convenzionato con la struttura. Padel, nuoto, palestra, calcetto, sono solo alcuni dei corsi a disposizione per la scelta. Questa soluzione è stata pensata poiché lo sport offre una serie di spazi di confronto assolutamente compatibili col lavoro che si svolgerà alla fine dei corsi.

Ma quali corsi avranno inizio a ottobre? Sono aperte già ora le iscrizioni per il corso in presenza per diventare Full stack developer, percorso di sei mesi che garantirà ai partecipanti di acquisire le competenze informatiche che, ad oggi, sono tra le più ricercate dalle aziende (ndr, fonte: Dataquest).

In più, a fine corso, ci sarà la possibilità di essere assunti o partecipare a stage nelle aziende che contribuiranno ai laboratori del programma. È infatti prevista una forte collaborazione con imprese su scala nazionale e i ragazzi avranno modo, durante il periodo delle lezioni con i professori (professionisti del settore con in più la passione e l’attitudine all’insegnamento), di poter incontrare diversi manager e programmatori personalmente.

La giornata tipo dello studente sarà: mattinata a lezione in aula, pranzo presso la struttura convenzionata, laboratori pomeridiani con attività sportive ed esercitazioni per le lezioni del giorno successivo, cena e tempo libero (con possibilità di partecipare ad attività di svago all’interno della struttura come tornei di giochi o cineforum). L’ambiente all’interno di Skillcamp è pensato per creare un clima sano, che lasci libertà di organizzazione e autonomia ai ragazzi ma che crei tutte le prerogative per un luogo controllato e sicuro. I posti a disposizione per la partenza del corso sono limitati e tutti gli iscritti avranno a disposizione un pc portatile offerto dalla scuola, la possibilità di alloggio presso le stanze del campus (con possibilità di stanza doppia o tripla e anche singola), l’utilizzo degli spazi condivisi per studiare, svagarsi e preparare pasti, la possibilità di poter pranzare e fare colazione presso il risto-bar della struttura, l’utilizzo degli impianti sportivi convenzionati. Tutto questo a dei prezzi a misura di famiglia, in questo periodo anche ribassati (potete vedere tutte le offerte relative sul sito a questo link). “Quello che ci distingue rispetto agli altri è l’ambiente, ma anche l’opportunità che diamo ai ragazzi di cambiare la loro vita in sei mesi”, ci spiega Renato De Ficis, amministratore di Studioware, azienda co-founder di Skillcamp insieme alla società Anbeca, “anche in riferimento ad un’esperienza formativa personale. Lo sbocco a tutto questo è un lavoro creativo, affascinante e di team assolutamente richiesto oggi come nei prossimi anni”.

Possono partecipare al corso tutti i ragazzi diplomati con più di 18 anni, ma anche laureati o lavoratori in cerca di un’esperienza formativa più diretta, anche se provenienti da percorsi lavorativi o di studi non attinenti alle materie informatiche, ciò che conta è la buona predisposizione verso la materia e, soprattutto, la voglia di mettersi in gioco e di dare una vera svolta alla propria carriera. È online anche il test per sondare le proprie competenze a questo link.

