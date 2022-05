Vasto, Uccio De Santis sul palco di piazza Rossetti

VASTO - Sabato 4 giugno prossimo, Uccio De Santis, il noto cabarettista pugliese, sarà a Vasto. Uno spettacolo gratuito che l'Avis locale offre insieme con il contributo del celebre showman in salsa vastese, Nicola Cedro.

In piazza Rossetti, dalle 20 alle 24, appuntamento quindi con lo spettacolo Stasera con Uccio, vi racconto il mio Mudù. Previste tante risate, canti e balli, assicura Cedro che condurrà la serata e farà da spalla al comico pugliese. "Evento che mi sta particolarmente a cuore - ha detto Nicola Cedro - sia per motivi personali sia per quelli squisitamente legati alla sensibilizzazione di una missione umanitaria che l'Avis svolge da molto tempo in onore della vita".