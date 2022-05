Vasto si colora d’azzurro: prima chiamata per Nicolò Cavuoti in Nazionale U20

VASTO - La città di Vasto esulta grazie ai suoi talenti calcistici. La punta di diamante del calcio giovanile vastese, Nicolò Cavuoti, dopo la cocente delusione per la mancata conquista della finale Scudetto con il suo Cagliari Primavera, può ritrovare il sorriso. Il classe 2003 è stato infatti convocato per la prima volta nella Nazionale Under 20, che martedì 7 giugno, a San Benedetto del Tronto, affronterà la gara d'esordio del Torneo 8 Nazioni contro la Polonia.

Per Cavuoti un grande passo, appena un anno fa ha debuttato in Under 18 prima di salire, ad agosto, nell'Under 19 allenata da mister Carmine Nunziata. La soddisfazione è maggiore considerando che l'ex centrocampista della Vastese è sotto età nella Nazionale di Alberto Bollini.

Non finiscono qui le gioie per Vasto, che avrà un rappresentante anche nella Nazionale Under 15, il difensore centrale in forza alla Roma Raul Zinni. Dopo l'annullamento della doppia amichevole contro il Kosovo, il classe 2007 svolgerà uno stage di tre giorni (iniziato oggi), al termine del quale è prevista un'amichevole contro i pari età dell'Inter.