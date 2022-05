Musica e teatro, Gaetano Totaro presenta i suoi nuovi progetti - VIDEO

VASTO - Gaetano Totaro è nato a San Giovanni Rotondo e da piccolissimo si è trasferito a San Salvo, dove ha acquisito la passione per la musica da piccolo. Ma "il colpo di fulmine" è arrivato alle scuole medie dove si è innamorato della batteria.

Dopo un'esperienza con amici suonando cover, entra a far parte degli Slide, con i quali suona diverse serate anche fuori zona, con loro inciderà una demo di quattro pezzi.

Dalle ceneri degli Slide nascono i Backtheory, una band che è la punta di diamante della sua esperienza musicale.

Con i Backtheory incide il full lenght "Don't throw out the window" (prodotta dall'etichetta inglese Copro/Casket records) con il quale riescono a girare l'Italia con ottimi risultati e vincendo diversi premi.

Attualmente milita in due band (Indeed you are e Myalestrom) rispettivamente come cantante/chitarrista e batterista.

Davanti alle nostre telecamere, Gaetano ha parlato anche del suo amore per il teatro e ha illustrato alcuni dei suoi progetti futuri.