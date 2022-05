San Salvo, in arrivo due finanziamenti su mobilità sostenibile e riqualificazione urbana - VIDEO

SAN SALVO - Il Comune fa sapere che la città ha ottenuto due importanti finanziamenti dalla Regione Abruzzo. Il primo, già definito per 800 mila euro, è destinato alla riqualificazione del centro storico per il miglioramento della qualità di vita. Il secondo, in via di definizione, nell’ambito del progetto Mobilità sostenibile per circa un milione di euro, interessa la rete dei percorsi ciclabili.

Lo ha dichiarato, questa mattina, l’assessore regionale all’Urbanistica e all’energia, Nicola Campitelli, annunciando le risorse finanziarie a disposizione del comune di San Salvo.

"La Regione Abruzzo ha aderito con tre progetti, - spiega la nota - da 5 milioni di euro ciascuno, al programma PinQua del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile sulla qualità dell’abitare per la riqualificazione urbana. Altri 10 milioni di euro, invece, con la compartecipazione della Regione per altri 6, ha ricevuto dal ministero della Transizione ecologica".

Campitelli ha rivendicato il lavoro svolto dall’assessorato regionale in tema di urbanistica e pianificazione del territorio. Lavoro che l'assessore ha illustrato da poco nel convegno nazionale, concluso a Pescara, dal titolo "Terrà, il 1° green forum della transizione energetica", promosso da Regione, comune di Pescara e fondazione Pescarabruzzo con il patrocino del ministero della Transizione ecologica. Le grandi sfide dell’economia verde come città sostenibili, mobilità e trasporti, economia circolare e rifiuti, benessere e qualità della vita, industria, energia e fonti alternative sono state al centro del dibattito.

"La Regione Abruzzo sta riscrivendo la nuova legge urbanistica, ha precisato Campitelli. Quella attuale è del 1983, ormai obsoleta. La nuova legge - ha aggiunto - è stata pensata partendo dal basso, con linee guida che hanno visto il contributo dei cittadini e che hanno posto la qualità di vita, la tutela delle risorse ambientali, l’accessibilità universale, soprattutto alle persone più fragili, al centro della pianificazione del territorio.

Infine, l’assessore Campitelli è intervenuto sulla questione Bolkstein e balneatori. “Mai come in Abruzzo – ha detto – i balneatori sono stati difesi e sostenuti dalla Regione. Abbiamo sempre invitato i Comuni a rinnovare le concessioni, in particolare quelle stagionali. La Regione ha tutelato questo settore. Un tema che ci ha visti in prima linea nell’impugnare i provvedimenti del Consiglio di Stato, nella presentazione degli emendamenti del decreto Concorrenza e nell’atteggiamento di ascolto volto ad accogliere le esigenze dei balneatori”, conclude la nota.