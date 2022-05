A Bolognafiere, solo Valci srl all’Expò sulla manifattura italiana

SAN SALVO - Sono sette le aziende della regione Abruzzo che parteciperanno a BolognaFiere, dal 9 all’11 giugno. Appuntamento doppio, quest'anno, per le due esposizioni organizzate da Senaf che si svolgeranno in contemporanea: la ventesima edizione di Mecspe, la fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura, e Metef, l’expo internazionale per l’industria dell’alluminio, della fonderia di metalli ferrosi e non ferrosi, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali.

Solo un'azienda della provincia di Chieti parteciperà all'evento su

oltre 2000 presenti sul territorio nazionale. La ditta in questione è la Valci srl di San Salvo, da 40 anni impegnata nei settori della costruzione, impianti, carpenteria e meccanica.

Le altre aziende abruzzesi presenti a Bolognafiere sono 3 della provincia di Pescara e 3 di quella di Teramo.

Le aziende esporranno le loro innovazioni tecnologiche nei 13 padiglioni presenti con altrettanti saloni tematici sviluppati su 92mila metri quadrati di superficie espositiva. Un percorso che guiderà gli operatori professionali alla scoperta di soluzioni innovative per spingere la crescita delle imprese manifatturiere e del comparto dell’alluminio, si apprende dagli organizzatori che precisano che l'ultimo elenco delle aziende partecipanti è del 26 maggio scorso.