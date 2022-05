Vasto, sul Municipio è sventolata la bandiera di Amnesty International per festeggiarne i 61 anni

VASTO - Ieri mattina in occasione dei 61 anni dalla nascita di Amnesty International si è svolta l'iniziativa organizzata dal gruppo in formazione di Vasto, dedicata alla tutela dei diritti umani.



Insieme ad una rappresentanza delle comunità ucraina, bengalese e africana del CAS di Vasto (Versoprobo), afhgana del Progetto SAI (Consorzio Matrix), e agli operatori sociali è stata esposta la bandiera di Amnesty International sul balcone del Palazzo Comunale.

A seguire, presso la Villa Comunale nell'area in cui è stato piantato l'Albero dei Diritti, è stata illustrata ai presenti la mission dell'associazione ed infine si è proceduto alla lettura del testo della canzone Ain't Got No (I Got Life) di Nina Simone che tratta il tema della libertà.