Squadre e sportivi abruzzesi, il programma di questa domenica

VASTO - In quest'ultima domenica di maggio sono protagoniste le squadre giovanili dei principali sport. Particolare attenzione va riservata all'appuntamento che attende la Virtus Vasto Under 15, che a L'Aquila contro il Pucetta si gioca il titolo regionale.

Disputerà la finale anche la selezione Under 15 di pallavolo dell'Impavida Ortona, mentre il Futsal Vasto Under 19, già certo del passaggio al 2° turno, cercherà il 2° successo nelle finali nazionali, a Scafati.

Sarà in campo anche la calciatrice vastese Alessia Stivaletta, ancora in lotta per la vittoria del campionato con il suo Chieti femminile.





CALCIO GIOVANILE



Giovanissimi provinciali U15, Chieti/Vasto - girone A (Promozione): Sambuceto U15-Ortona U15 (ore 10:30; Cittadella dello Sport Campo 1 di Sambuceto)

Giovanissimi provinciali U15, Chieti/Vasto - girone B (Promozione): Sporting San Salvo U15-Francavilla U15 (ore 10:00; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Giovanissimi provinciali U15, Chieti/Vasto - girone B (Promozione): Tollese U15-Virtus Anxanum U15 (ore 10:30)



Allievi regionali U17, titolo - finale play-off: Virtus Vasto U17-Pucetta U17 (ore 17:30; Stadio Gran Sasso d'Italia de L'Aquila)

CALCIO A 5 GIOVANILE

Under 19 - finali nazionali (1° turno): Real Agerola C5 U19-Futsal Vasto C5 U19 (ore 16:00; Palasport Comunale di Scafati)

BASKET GIOVANILE



Under 14 maschile, girone titolo: Minibasket femminile U14-Azzurra Lanciano U14 (ore 11:00; Palacastrum di Giulianova)

Under 14 maschile, girone CL: Basket Ball Teramo U14-Vasto Basket U14 (ore 09:45; Palestra San Gabriele di Teramo)

Under 14 femminile, girone unico: Yale Pescara 13-Azzurra Lanciano 13 (ore 10:30; I.I.S. Alessandro Volta di Pescara)

PALLAVOLO GIOVANILE



Under 15 maschile, finale: Impavida Ortona&Francavilla U15-Teate Volley U15 (ore 18:30; Palazzetto dello Sport di Francavilla al Mare)

ALESSIA STIVALETTA (CALCIO FEMMINILE)



Serie C femminile, girone C: Chieti-Res Roma VIII (ore 15:30; Antistadio Valle Anzuca di Francavilla al Mare)