Sporting Club Vasto, vittorie nella Serie D di padel e nel campionato D3 di tennis

VASTO - Domenica impegnativa per lo Sporting Club Promo Tennis Vasto nei vari campionati di tennis e padel. Vince agevolmente la squadra impegnata nella Serie D di padel, il Rocca Padel B viene battuto con un secco 3-0. Nella Coppa D Club Padel arriva invece un pareggio per 2-2 a Francavilla contro il Top Smash.

Convincente è l’esordio della prima squadra del campionato D3 di tennis, i ragazzi capitanati dal maestro Giuseppe Checchia infatti si impongono per 3-1 contro l’Asd Tennis CB. Pareggio invece per la seconda squadra che conclude la sfida contro il Tennis Club La Campagna con un 2-2 in trasferta a Francavilla.

Un week-end chiuso dunque senza sconfitte in entrambi gli sport, risultato per cui la dirigenza dello Sporting Club esprime tutta la propria soddisfazione guardando con fiducia alle gare di settimana prossima.