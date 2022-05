Pollutri, il borgo storico diventa Expò per un giorno - GALLERY

POLLUTRI - Il borgo storico di Pollutri per un giorno diventa un importante vetrina di arte e di cultura, un vero Expò che ha visto protagonisti gli alunni della 2A del plesso di Pollutri, dell’istituto Omnicomprensivo Ridolfi Zimarino di Scerni.

All’evento hanno partecipato in veste di turisti e visitatori, anche le classi 1 e 3 del medesimo plesso, oltre ai docenti della scuola. Gli alunni della 2A oltre ad esporre i lavori di arte, svolti durante l’anno scolastico con il docente prof. Lorenzo Leombroni, hanno svolto il ruolo di ciceroni, accompagnando i visitatori in un percorso per le vie del centro storico di Pollutri.

I visitatori, tra cui gli alunni della scuola primaria di Pollutri, hanno scelto liberamente tra più itinerari proposti, ognuno con un grado di difficoltà differente. I ciceroni hanno descritto i principali monumenti di Pollutri, ossia chiese, palazzi, piazze, monumenti commemorativi, ecc… Gli itinerari sono stati realizzati graficamente dalla classe, con software di grafica digitale. Il meraviglioso scavo nel passato è stato pensato anche per una lettura individuale grazie al sistema qr-code associato ad ogni monumento. I ragazzi hanno certamente fornito un contributo alla valorizzazione e alla conoscenza del borgo. Tra i lavori realizzati per l’Expò c’è il plastico della chiesa madre, una mostra fotografica di architetture e paesaggi, allestita all’interno di una cornice in legno decorata con scritte, il modello della sola facciata della chiesa del Ss. Salvatore con il vuoto centrale del rosone, per poter fare foto con polaroid messa a disposizione della classe.