Il Futsal Vasto U19 pareggia, ma conclude comunque da 1° il triangolare Abruzzo-Molise-Campania

VASTO - Il Futsal Vasto Under 19, nella tana del Real Aregola, pareggia 2-2, mantiene l'imbattibilità in campionato tra fase regionale e quella nazionale e soprattutto chiude al 1° posto il triangolare Abruzzo-Molise-Campania.

La squadra aragonese nel primo tempo ha avuto un po' di difficoltà nello sviluppo della manovra, alcuni errori di passaggio hanno favorito i padroni di casa. È stato bravo Diego Dario a neutralizzare in più di un'occasione i tentativi avversari mantenendo il risultato sullo 0-0. Proprio quando sembrava che la prima frazione finisse a reti bianche, a 2 secondi dal termine Luis Miguel ha sorpreso i campani con una grande sortita palla al piede.

Nella ripresa la gara è diventata spumeggiante. Il vantaggio biancorosso è durato poco, dopo 4 minuti del secondo tempo il Real Agerola ha pareggiato con una bella giocata di Cirillo, che ha mandato fuori gioco Joao Pedro. Il Futsal Vasto è riuscito a tornare avanti nel punteggio 7 minuti più tardi, Jari Notarangelo battendo una rimessa laterale ha trovato libero centralmente Antonio Cagnazzo, che di prima ha fatto un destro che si è incassato in rete.

Gli animi si sono fatti sempre più caldi con il passare dei minuti, espulso Avitabile tra le fila della formazione campana, ma Borgia e compagni non hanno approfittato della superiorità numerica avuta per qualche minuto. Poi, a 5' dalla fine, Acampora ha approfittato della corta respinta di Diego Dario sul suo primo tentativo, ha agganciato la sfera, saltato il portiere biancorosso appoggiando in rete la palla del 2-2.

Sfruttando il momento favorevole, il Real Agerola si è riversato in avanti alla ricerca della rete del vantaggio, ma i biancorossi con forza sono riusciti a difendere il pari, con il quale riescono a chiudere al 1° posto il triangolare del 1° turno della fase nazionale. Con questo risultato i biancorossi ottengono la possibilità di disputare in casa il ritorno del quarto di finale contro la prima del girone Calabria-Basilicata-Sicilia.