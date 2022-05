L’editoriale. Domo mea e domo tua

VASTO - Domo mea e domo tua. In sardo significa “casa mia e casa tua”. Piazza della Guardia costiera è di tutti, non di chi ci lavora da decenni durante la stagione estiva senza titoli definitivi. La bolla delle inadempienze e degli atteggiamenti fuori luogo è esplosa alla Marina negli ultimi giorni, attesa da anni, però.

Cade dal pero Patrizio Lapenna, responsabile della Confesercenti. E si fa male più di tutti. Organizza una conferenza stampa fatticcia, dai tratti stralunati. Soprattutto ricchi di disinformazione. Patrizio sa da almeno sette anni che questo momento sarebbe arrivato, ora cade dal pero, si fa male battendo la testa e dice cose che non stanno né in cielo, né in terra.

Il povero Luciano, suo fratello, all'epoca nei panni di primo cittadino, pensò ad una riqualificazione delle case popolari antistanti quella piazza, contenente anche la realizzazione di un complesso residenziale. Non serve un luminare per comprendere che nessuno spenderebbe soldoni per respirare olio fritto H24 e trascorrere notti insonni. La riqualificazione ha subìto negli anni diversi problemi di continuità dei lavori, così da lasciare l'onere dello sgombero delle due attività ambulanti all'organizzazione del Jova party.

Ora la colpa sarebbe questa? Suvvia! Serviva un motivo o una scusa, c'è un motivo validissimo e non è piovuto dal cielo. Invece Patrizio Lapenna si mostra ignaro. Concentra le attenzioni su una PEC con ordinanza di sgombero inviata dal Comune alle 23.30 per la mattina seguente. Sostiene che ai titolari delle due attività non sia stata comunicata l’assegnazione di una nuova area. Imbraccia l'arma a doppio taglio di un pendente giudizio del Tar sulla vicenda. Ma cosa dici Patrizio?

Il dirigente Toma, assorbiti i pareri degli uffici competenti, ha notificato ai due interessati l'assegnazione dell'area prospicente la pinetina, lato Bagnante, da poter attrezzare pronta per lavorare a partire dal 20 maggio. Da questa data, se entro cinque giorni non fosse stata liberata l'area attualmente occupata, sarebbe scattato il provvedimento di sgombero da parte dell'ente.

Riguardo al contenzioso in essere al Tar, la presentazione del ricorso procrastinata a 60 giorni dai legali di Sarchione e D’Ottavio, potrebbe indurre all'intesa di una precisa strategia? Se io ho fretta di risolvere un problema non aspetto 60 giorni per difendermi nelle sedi preposte al fine di ottenere una sospensiva. A meno che puntassi a giocare sul tempo. Arrivo a giugno, sto lavorando, che fai mi cacci?

Non mostra capacità comunicative il sindaco Francesco Menna, il quale aggiunge confusione al caos parlando di angolo suggestivo, di corridoio destinato ad interventi degli operatori della Medicina turistica, ed aggiunge, da sempre... Allora dovresti auto denunciarti! E niente, riesce a passare nel torto con rara scaltrezza, quelle rare volte in cui avrebbe ragione.

Menna potrebbe dire che i due lavorano con autorizzazione demaniale ai sensi del codice della navigazione, come le bancarelle a latere verso nord, spiegando che una autorizzazione è un sotto titolo rispetto alla concessione demaniale e può rilasciarla un Comune. Non è che per caso abbia capito che ad ogni polemica guadagna consensi tra la popolazione ovina? Lo sospetto, ma è una filosofia che rema contro lo sviluppo turistico vastese, come lo è l'atteggiamento del nymbismo, “non nel mio giardino”.

Ai titolari delle due attività, passata la rabbia, sarà sufficiente rimettersi in moto per comprendere che la nuova destinazione non è affatto male. Avranno tutti i titoli in regola per lavorare in santa pace e presto capiranno che “quel” luogo non si ottiene per usucapione. È casa mia, è casa tua, è casa di tutti.

Gabriele Cerulli