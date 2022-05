Dal Lions Club Vasto New Century una giostra per i bimbi alla casa famiglia Genova Rulli - FOTO

VASTO - Il Lions Club Vasto New Century presieduto da Diego Russo ha inaugurato la giostra per bambini donata con la sponsorizzazione di WoodPassion Store presso la casa famiglia Genova Rulli all’Incoronata.

I soci hanno provveduto al montaggio e, quindi, hanno messo a disposizione la struttura che allieterà i piccoli ospiti nella stagione estiva.