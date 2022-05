Apoteosi biancorossa a L’Aquila, la Virtus Vasto U17 è Campione d’Abruzzo

VASTO - La Virtus Vasto Under 17 si laurea Campione d'Abruzzo. Al "Gran Sasso d'Italia" de L'Aquila, nell'ultimo atto della seconda fase del campionato regionale, la squadra di mister Anzivino batte 3-1 i pari età del Pucetta aggiudicandosi il titolo.

Una vittoria meritata dei biancorossi, che sbloccano la gara con Alex Capitanio. Passati in vantaggio, Majo e compagni continuano a spingere, vanno vicino al raddoppio, ma non riescono a concretizzare sbagliando anche un rigore.

Nella ripresa la squadra vastese colpisce pure un palo, ma qualche minuto riesce a trovare il tanto ricercato 2-0, a segno ancora Alex Capitanio. Il doppio vantaggio dura pochissimo perché il Pucetta torna in partita un minuto dopo accorciando le distanze.

Mentre ci si avvia alla conclusione della gara, la Virtus Vasto va a segno per la terza volta, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Per il 3-1, però, è solo questione di tempo, arriva quattro minuti più tardi, a 2' dal 90°, quando Mateescu sigilla il trionfo dei suoi.

Al termine di una grande cavalcata, che ha conosciuto il suo punto più alto con la rimonta nella semifinale di ritorno contro la Bacigalupo Vasto Marina, i giovani biancorossi possono alzare al cielo la Coppa.