Alessia Stivaletta regala i 3 punti al Chieti femminile, il campionato si decide domenica prossima

VASTO - Ci pensa proprio lei, Alessia Stivaletta, a regalare i 3 punti al suo Chieti femminile contro il Res Roma VIII, mantenendo ancora vive le speranze per la vittoria del campionato, quando manca un solo turno da giocare.

All'Antistadio Valle Anzuca di Francavilla la vastese e le sue compagne passano in vantaggio dopo appena 12 minuti, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giulia Di Camillo il portiere avversario non trattiene la sfera, Cutillo ne ha approfitta sbloccando la gara. Poco prima della mezz'ora arriva il raddoppio teatino, Alessia Stivaletta viene servita da Cutillo con un cross dalla fascia, l'attaccante di Vasto trova in mezzo Kokany, che deve solo appoggiare in rete.

La squadra ospite torna in partita, prima accorcia le distanze al 37° poi riacciuffa la formazione neroverde segnando il 2-2 dopo 8 minuti della ripresa. La bomber vastese, a questo punto, decide che è arrivato il suo momento, al quarto d'ora dimostra di essere una bomber di razza infilando in rete con un colpo di testa una palla di Giada Di Camillo da calcio di punizione.

Da Trani non arrivano buone notizie, l'Apulia batte 6-0 l'Independent e mantiene i 2 punti di vantaggio sul Chieti. Stivaletta e compagne però hanno ancora una giornata per sperare, serve un successo contro il Fesca Bari e una mancata vittoria dell'Apulia. Manca un solo turno, ma non è ancora detta l'ultima parola.