Vasto, la studentessa Martina Tascone del "Pantini-Pudente" terza al "Sinestetica"

VASTO - Martina Tascone, studentessa sedicenne del Liceo delle “Scienze Umane” del Polo Liceale “Pantini-Pudente” di Vasto, classe 3 D, ha permesso al suo amore per la parola di prendere il volo.

L’alunna si è classificata al terzo posto nel Concorso nazionale di poesia "Sinestetica", grazie al suo talento e alla sua penna magica, nonché alla guida della docente di lettere, la Professoressa Marina Baiocco.



La premiazione ha avuto luogo a Pescara, presso l’auditorium “Leonardo Petruzzi”, mercoledì 25 maggio 2022.

La studentessa ha rivelato: “L’ansia non era molta, ma è stata un’esperienza indimenticabile e di enorme soddisfazione, in primis per me, ma anche per i miei genitori, i miei insegnanti e i miei compagni di classe, che si sono dimostrati orgogliosi e contenti tanto quanto me, manifestandomi il loro affetto più sentito”.