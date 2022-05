Squadre e sportivi abruzzesi, il programma del giorno

VASTO - Il caldo si fa sentire, l'estate è all'orizzonte ma la stagione sportiva non è ancora conclusa. Si apre un altro week-end pieno di appuntamenti decisivi, in tutti gli sport. Il piatto forte di giornata il derby abruzzese del campionato Primavera tra Peschetola e Cavuoti, ma in questo sabato saranno protagoniste anche la Tombesi Ortona, che si gioca la salvezza in Serie A2 e lo Scerni, il quale affronterà la finale della Coppa Abruzzo di Prima Categoria.

Un programma arricchito dalle partite delle giovanili calcistiche, spicca la semifinale play-off della Coppa Abruzzo dei Giovanissimi Regionali della Virtus Vasto.

CALCIO

Prima Categoria, Coppa Abruzzo - finale: Scerni-San Benedetto Venere (ore 16:30; Campo Cittadella dello Sport di Sambuceto)

CALCIO A 5

Serie A2, play-out - 2° turno: Tombesi Ortona C5-Aquile Molfetta C5 (ore 16:30; Palestra Comunale di Ortona)

BASKET

Promozione maschile, play-off - semifinali (gara 3): Horizon Society-Amici del Basket San Salvo (ore 18:00; Palestra Comunale di Torrevecchia Teatina)

BASKET GIOVANILE

Under 17 Eccellenza maschile, play-off - finale: Virtus Pallacanestro Roseto U17-Unibasket Lanciano U17 (ore 17:30; Palasport di Roseto degli Abruzzi)

PALLAVOLO

Serie C femminile interregionale, prima fase: Volley Junior Ortona-Gaglioti Ricambi Giulianova (ore 19:30; Palazzetto dello Sport di Ortona)

CALCIO GIOVANILE

Giovanissimi provinciali U15, seconda fase - Chieti/Vasto, Coppa Fair Play: Aquilotti San Salvo U15-Val Di Sangro U15 (ore 17:00; Stadio Vito Tomeo di San Salvo)

Giovanissimi provinciali U15, Chieti/Vasto - girone A (Promozione): La Cantera Gissi U15-Torrebruna U15 (ore 16:30; Stadio Comunale di Gissi)

Giovanissimi regionali U15, Coppa Abruzzo - semifinale play-off: Virtus Vasto U15-Notaresco U15 (ore 17:30; Campo San Paolo)

Allievi provinciali U17, Chieti - girone unico: Virtus Cupello U17-Casalbordino U17 (ore 17:00; Stadio Comunale di Cupello)

Allievi provinciali U17, Chieti - girone unico: Ortona U17-Virtus Castel Frentano U17 (ore 17:30; Stadio Comunale di Ortona)

Juniores provinciali U19, Chieti - girone unico: Virtus Anxanum U19-Casolana U19 (ore 17:30; Campo Marcello Di Meco di Lanciano)

LORENZO PESCHETOLA e NICOLÒ CAVUOTI (CALCIO MASCHILE)

Campionato Primavera, semifinale play-off Scudetto: Inter U19-Cagliari U19 (ore 17:00; Stadio Ricci di Sassuolo)