Sicurezza a Vasto, "Il sindaco affronti seriamente il problema"

VASTO - Un nuovo appello sul tema della sicurezza arriva dalla Lega di Vasto. A pochi giorni dalla rapina alla gioielleria Marinucci torna in evidenza a Vasto il problema della sicurezza. "Tutto il partito della Lega di Vasto esprime solidarietà e vicinanza al consigliere comunale di maggioranza Pino Travaglini, eletto con la lista Futuro e Sviluppo per Vasto, per l'incendio doloso divampato, alcuni giorni fa, nel locale di sua proprietà, "Siamo Fritti" a Vasto Marina" si legge in un comunicato a firma del segretario Ermanno Falone e del vice Francesco Del Prete.

"Il Sindaco Menna continua a dichiarare che il tema della sicurezza è una priorità del suo modo di amministrare ma i risultati del suo agire non sono per niente visibili.

Il suo quotidiano contatto con le forze dell'ordine, come da egli stesso dichiarato alcuni giorni fa, non sembra essere particolarmente incidente nel raggiungere determinati obiettivi sulle problematiche inerenti la sicurezza in città.

La pianta organica della polizia locale è stata implementata ma è difficile notare una maggiore presenza sulle strade. Per quanto riguarda l'impianto di videosorveglianza ricordiamo al primo cittadino che è suo compito trovare i finanziamenti necessari per incrementare il numero delle telecamere.

Invitiamo quindi, ancora una volta, il Sindaco Menna a collaborare sedendosi al tavolo con le forze politiche di opposizione al fine di trovare le soluzioni migliori per affrontare seriamente il problema della sicurezza pubblica a Vasto".