Lista Popolare San Salvo promuove il potenziamento del distretto sanitario

SAN SALVO - La lista Popolare San Salvo che sostiene la candidata sindaco Emanuela De Nicolis, ha sostenuto in una nota che "quella di ieri è stata una giornata entusiasmante per i cittadini e per la sanità della nostra città". Nella sede del distretto sanitario, l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, con il direttore dell'Asl Lanciano–Vasto-Chieti, Thomas Schael, alla presenza del sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, e del presidente del Consiglio comunale, Eugenio Spadano, hanno illustrato il progetto per il potenziamento del distretto, finanziato con i fondi del Pnrr per un importo di circa 3 milioni e 500 mila euro.

"San Salvo - sottolinea la nota - vedrà raddoppiata la grandezza del distretto sanitario di via De Gasperi, dove prenderanno posto un ospedale di comunità con 20 posti letto, destinato alle persone che non hanno bisogno di ricoveri ospedalieri, ma che non possono essere curate nel loro domicilio. Verrà inoltre potenziata l'attività degli specialisti presenti nella struttura e realizzato un Centro operativo territoriale, per seguire e coordinare l'attività di emergenza-urgenza e l'assistenza domiciliare".

Nel corso dell'incontro, è stato anche annunciato l'acquisto di un mammografo che servirà per effettuare lo screening di prevenzione del tumore mammario nelle donne, in collegamento con il Centro di riferimento dell'ospedale di Ortona.

"Quindi, dopo l'acquisto di un apparecchio di risonanza magnetica articolare, di un apparecchio di radiologia tradizionale e di un ortopantomografo per le cure odontoiatriche, in arrivo, il nostro distretto sanitario si appresta ad assumere un ruolo di riferimento per la sanità territoriale di primo piano, così come meritano la nostra città e i nostri cittadini", precisa la nota.

"Tutto ciò è stato possibile, dopo tanti anni di attesa e di scarsa attenzione nei nostri confronti, grazie a una collaborazione e un rapporto costante tra l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Magnacca e il presidente del Consiglio Spadano, con l'assessore regionale alla Sanità Verì e il direttore generale dell'Asl Schael. Un altro risultato, quindi, frutto della capacità e della credibilità degli amministratori comunali che nei dieci anni passati hanno saputo coniugare la lungimiranza dei programmi con la concretezza dei risultati".