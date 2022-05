Dogliola, muore 51enne schiacciato dal trattore

DOGLIOLA - Incidente mortale nella mattinata per un 51enne di Fresagrandinaria nel territorio di Dogliola. L'uomo è stato schiacciato dal suo trattore mentre svolgeva lavori in campagna. Sono intervenuti i carabinieri di Vasto, il 118 e i vigili del fuoco. "L'uomo era già deceduto - ha detto il tenente Vincenzo Renzi della compagnia dei carabinieri di Vasto - quando è arrivata il 118. Sul posto sono ancora presenti le forze dell'ordine in attesa del medico legale che dovrà decidere se restituire la salma ai familiari oppure procedere con l'ispezione.