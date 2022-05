L’editoriale. Ambiente, ultima chiamata

VASTO - Ci risiamo. Nonostante la pandemia e la crisi economica, pure quest’anno, anche per l’Italia, è arrivato uno di quei traguardi che sarebbe preferibile raggiungere il più tardi possibile. E che invece è stato oltrepassato, come fatto da molti altri Paesi, neppure a metà 2022. Si tratta dell’Overshooting Day, il giorno in cui esauriamo le riserve naturali disponibili per tutto l’anno, iniziando a consumare quelle del prossimo.



Per noi italiani, il giorno del superamento è arrivato il 15 maggio, secondo le stime dell’organizzazione di ricerca Global Foodprint Network che, nonostante abbia rilevato uno spostamento di due giorni in avanti rispetto all’anno scorso, evidenzia un equilibrio ancora molto lontano dalla sostenibilità: se tutti vivessero come noi italiani, per arrivare alla fine del 2022, consumeremmo le risorse naturali di ben 2,8 Terre. Questo evidenzia quanto sia ancora lontano dalle logiche e dalle politiche europee il recepimento dei discorsi ambientali: come accusa Greta Thunberg, si parla, si promette ma non cambia mai nulla.

Invece, occorre invertire la rotta. Incentivando il risparmio energetico, promuovendo le fonti alternative, rinunciando ai combustibili fossili e al nucleare. Fotovoltaico, eolico, geotermico.

Anche in ambito locale si potrebbe fare molto: a Vasto c'è già un parcheggio fotovoltaico e se ne potrebbero realizzare altri. In piazzale Histonium abbiamo una colonnina per la ricarica delle batterie delle auto elettriche e pochi altri punti di servizio elettrico: a sentire gli automobilisti vastesi, ce ne vorrebbero molti di più.

Il governo ha poi stanziato risorse per l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli immobili pubblici, come ad esempio le scuole, per affrontare la carenza di gas dovuta alla guerra in Ucraina che causerà difficoltà prevedibili già in autunno. Ora si spera che anche le amministrazioni locali si destino dal torpore fin qui mostrato e inizino a prendere finalmente decisioni e provvedimenti più rispettosi dell'ambiente.

Non si può più aspettare. Altrimenti il conto che ci presenterà la Natura sarà sempre più salato. E lo pagheranno soprattutto le giovani generazioni.



Fabrizio Scampoli