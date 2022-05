Vasto. Piazza della Guardia Costiera, Menna: "Non stiamo chiudendo alcuna attività"

VASTO - “Apprendo con stupore della presa di posizione delle due attività con strutture fisse, non amovibili che insistono da decenni – ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - lungo uno dei posti più belli e panoramici della città e non mi meraviglio che, tramite i loro legali, abbiano fatto ricorso e denunce contro l’Amministrazione comunale.

Parliamo di una zona classificata dal Piano del Demanio Marittimo come zona di rigenerazione naturalistica e non destinata al commercio a posto fisso.

Ricordo che in quell’area d’estate bisogna garantire l’ingresso al mare dei medici e dei mezzi di soccorso della vicina Guardia Medica Turistica.

Ricordo che in quella zona d’estate - prosegue Menna - bisogna garantire la pulizia di Fosso Marino tramite mezzi speciali per combattere gli allacci abusivi che generano cattivi odori.

Ricordo che bisogna garantire uno dei concerti più belli previsti in Abruzzo, quello di Jovanotti e creare i presupposti per altri eventi meravigliosi.

Parliamo, inoltre, di strutture che per tutto l’anno occupano quegli spazi probabilmente senza i dovuti e necessari permessi. Noi non stiamo chiudendo alcuna attività. Infatti, - conclude il sindaco - abbiamo destinato i due commercianti nella vicina zona della Sirenetta, area prospiciente l’ingresso della Via Verde - Costa dei Trabocchi, zona dotata di tutti i servizi e dove non sussistono problemi di alcun tipo.

Restituiamo Piazza della Guardia Costiera ai cittadini e al paesaggio. Basta con le occupazioni senza titolo”.