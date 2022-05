Vasto, i vertici dell’Arma Aeronautica al raduno nazionale

VASTO - Anche l'associazione Arma Aeronautica (AAA) di Vasto ha partecipato la settimana scorsa (dal 20 al 22 maggio) al 21esimo raduno nazionale dell'AAA Aviatori d'Italia svoltosi ad Alghero (Sassari). Insieme con le sezioni di Pescara, L'Aquila e Campobasso hanno rappresentato le regioni di Abruzzo e Molise.

Nel corso del raduno azzurro sono stati numerosi gli appuntamenti che hanno coinvolto gli aviatori, tra cui "il convegno del Cesma Ricordo del bombardamento del 17 maggio 1943 e la vocazione aeronautica della Sardegna, il corteo coi labari e tutti i radunisti, la magistrale e toccante esibizione della Pattuglia acrobatica nazionale e di altri velivoli davanti al lungomare della città, il concerto della banda dell'Aeronautica militare nel centro storico e il Villaggio Azzurro col simulatore di volo, il cockpit di un MB339, e lo stand delle edizioni dell'Aeronautica", si legge in una nota.

L'AAA Vasto durante le attività del raduno ha avuto anche l'opportunità di incontrare e dialogare col capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare, Luca Goretti, generale di squadra aerea, col presidente nazionale AAA, generale di squadra aerea Giulio Mainini e col comandante delle Frecce tricolori, tenente colonnello Stefano Vit, "in una forte ed entusiastica intesa che fonda le radici nel saldo ideale della storia, dei valori, del progresso scientifico e delle tante eccellenze dell'aeronautica militare e dell'aerospazio in generale, col sano orgoglio di poterne divulgare e tramandare il prezioso patrimonio culturale ai giovani studenti e alle future generazioni".

Il presidente AAA Vasto, il luogotenente Ciro Confessore, attualmente anche presidente regionale AAA, ha guidato "l'intera delegazione congiunta di Abruzzo e Molise e, a fine raduno, ha ringraziato i soci e i simpatizzanti della sua delegazione che, con spirito di squadra e sentita appartenenza alla grande famiglia azzurra, hanno portato il nome di Vasto e di tutto l'Abruzzo e il Molise all'incontro nazionale, contribuendone alla brillante riuscita", conclude la nota.