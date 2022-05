Vasto, Grippa (M5S): presto ispettori e agenti nel carcere di Torre Sinello

VASTO - La deputata Carmela Grippa del Movimento 5 Stelle ha annunciato in una nota che ci sarà presto l'invio di ispettori e agenti per la carenza di personale nell'istituto-casa di lavoro di Torre Sinello. "È in questa direzione che, a seguito di un continuo confronto con la direttrice e attraverso continue sollecitazioni dirette al Ministero, è di poche ore la notizia giuntami dagli uffici dello stesso dicastero che presto sarà inviato un adeguato numero di ispettori arruolati con ultimo concorso e otto unità del ruolo agenti. Previsto anche l'invio di qualche unità del ruolo dei sovraintendenti", ha detto Grippa.

"Situazione che suona come una risposta ai recenti fatti di cronaca in cui si riportava il coinvolgimento nei turni di lavoro addirittura della stessa direttrice, precisa la deputata M5S, la quale ricorda che "nel ruolo degli agenti, l'attuale situazione di carenza è anche data dall'aspettativa speciale per campagna elettorale e che riguarda 20 unità di cui uno appartenente al ruolo ispettori e 19 appartenenti al ruolo agenti/assistenti".

"E' assolutamente necessario - conclude la nota - continuare a lavorare per monitorare l'andamento sia della sicurezza interna del personale e degli ospiti sia per garantire i giusti turni di riposo al personale".