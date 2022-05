Vasto, "D’Ottavio" e "da Fernando": "Spostati in un’area non autorizzata" - VIDEO E FOTO

VASTO - Le due attività "da Fernando" di Fernando Sarchione e "da D'Ottavio" di Antonio D'Ottavio questa mattina avrebbero dovuto essere spostate da piazza della Guardia Costiera: .

La futura location delle due paninerie ambulanti, attive da più di 40 anni e al cui servizio lavorano circa 40 famiglie, dovrebbe essere stata individuata nella pinetina della zona Bagnante, che però è un'area con vincolo paesaggistico e sarebbe quindi necessaria l'autorizzazione della Sovrintendenza di Chieti.

Le due attività hanno inoltre ricevuto dal Suap, Sportello unico per le attività produttive, l'autorizzazione per restare altri 12 anni nell'attuale location.

Nelle interviste che seguono ascoltiamo Davide D'Ottavio e Irma Bonistet, rispettivamente titolari di "da D'Ottavio" e "da Fernando".

Inoltre il direttore provinciale della Confesercenti Patrizio Lapenna, intervenuto sul posto, per cui "Confesercenti difende gli imprenditori, è la sua funzione. Siamo qui per chiedere all'amministrazione comunale di rivedere la sua posizione e creare le condizioni perché gli imprenditori possano svolgere la loto attività anche quest'anno. I commercianti non sono contrari allo spostamento, ma è necessario individuare un'area adatta e che sia fornita di tutte le autorizzazioni".

Sul posto anche il consigliere comunale di FDI Guido Giangiacomo, che era assessore all'Urbanistica del Comune di Vasto all'epoca del posizionamento delle due attività in piazza della Guardia Costiera: "Nessuno può contestare che quest'area sia scaduta, ma loro sono in possesso dell'autorizzazione per vendere panini e devono esercitare da qualche parte, e quel tipo di struttura non è facilmente trasportabile. Il problema è quindi il metodo e porteremo la questione in Consiglio comunale per vedere se l'amministrazione si è comportata in modo imparziale".

Comunque gli operai del Comune, giunti con le transenne, sono andati via. Al momento, quindi, lo sfratto è stato rimandato.