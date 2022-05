Vasto aderisce oggi all’iniziativa #dirittincomune27maggio

VASTO - Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni unite (Onu) ha approvato la convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, diventando così parte dell’ordinamento giuridico del Paese.

Per questa ricorrenza l’Unicef Italia, con il patrocinio dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), ha lanciato l’iniziativa #dirittincomune27maggio chiedendo alle amministrazioni locali di rinnovare il proprio impegno a mettere al centro di ogni politica i diritti dei bambini. Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale.

"Vasto ha aderito e promuoverà l’iniziativa sui canali social - precisa - utilizzando l’hashtag #dirittincomune27maggio, taggando @unicefitalia e condividendo i post dei profili social di UNICEF Italia sui canali Facebook ed Instagram; diffondendo la locandina in Comune, nella scuole, nelle biblioteche, nei musei e il flyer sulla convenzione tra i membri della giunta e del Consiglio, tra i dipendenti e funzionari comunali e tra il personale della scuola".

“Ringraziamo l’Anci per aver condiviso questa iniziativa insieme all’Unicef - dichiarano il sindaco, Francesco Menna, e l’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci - che da sempre sensibilizza le istituzioni a promuovere i diritti di ogni bambino e adolescente presente in Italia affinché vengano rispettati, aiutandoli a superare gli ostacoli che povertà, violenza, malattie e discriminazioni che impongono alle loro vite. Siamo sempre pronti ad appoggiare questi gesti simbolici – concludono Menna e Cianci - che evidenziano le problematiche legate alla violazione dei diritti umani e in questo caso rinnoviamo il nostro impegno a dare un piccolo contributo a garanzia dell’attuazione della Convenzione Onu”.