Pollutri, domani tutti in piazza con Art Expo’ llutri

POLLUTRI - La seconda classe della sezione A della scuola Dante Alighieri presenta il progetto Art Expo' llutri, un vero e proprio viaggio, sotto forma di passeggiata, in cui gli alunni faranno da ciceroni. L'appuntamento è per domani, sabato 28 maggio, dalle 9 alle 12 in piazza Giovanni Paolo I.

La scuola secondaria di primo grado, che fa parte dell'Omnicomprensivo Ridolfi-Zimarino di Scerni, precisa che alla passeggiata reale si affiancherà il percorso virtuale. Percorso, che può essere fatto scansionando il QR-CODE con dispositivi mobili e fruibile anche offline. In piazza sarà pure allestita una mostra di lavori d'arte realizzati dalla classe organizzatrice dell'evento.