Week-end dove? Liscia, l’Eremo e la grotta di San Michele

LISCIA - Week-end Dove? è la rubrica di Zonalocale che ti consiglia un luogo da visitare per una giornata in famiglia e tra amici. Borghi, chiese, castelli, paesaggi naturali. Cosa ti consiglieremo in questa puntata?

Questa settimana potresti visitare l’Eremo di San Michele Arcangelo, immerso nel verde, a Liscia. Questa visita potrebbe piacerti sia se sei mosso da un interesse religioso ma anche solamente se ami spendere del tempo nella natura in totale tranquillità.

Si tratta di una chiesa, accessibile gratuitamente, che ti permette di visitare l’antica grotta situata nell’edificio, sulla sinistra. La grotta ha una larghezza di circa 3 metri e una profondità di 10. All’interno di essa, sulla destra, troverai una piccola vasca dove sgorga dell’acqua. Secondo alcuni fedeli, l’acqua che vedrai sgorgare goccia dopo goccia è sacra. La chiesa che ti consigliamo di visitare è stata costruita all’inizio del Settecento su volontà dei marchesi D’Avalos. I marchesi volevano dare un riparo ai tanti fedeli che facevano visita alla grotta.

Per arrivare all’Eremo puoi percorrere la Strada Statale 650 Fondo Valle Trigno che collega Vasto e San Salvo con Isernia. Ricorda di imboccare l’uscita Palmoli e poi continua a seguire le indicazioni per raggiungere il santuario di San Michele Arcangelo. Potrai parcheggiare nei pressi della chiesa, buona visita!

Questo articolo è scritto in collaborazione con viaggiando-italia.it. Foto di Viaggiando Italia.