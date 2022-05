Vasto, mini Toson d’oro per i bambini dell’infanzia Santa Lucia

VASTO - La scuola dell'infanzia Santa Lucia ha partecipato al progetto Scopro la mia città. I bambini dell'asilo di via della Libertà sono stati protagonisti di un mini Toson d'oro che si è concluso oggi nei giardini di Palazzo d'Avalos. Complimenti al dirigente Maria Pia Di Carlo e agli insegnanti coordinatori per quest'iniziativa che consente ai bambini di conoscere alcuni momenti storici della nostra città, si legge in una nota del Comune.