Vasto, Eclipse e Piccola Underground Orchestra insieme per un omaggio a Imma Perrotti - VIDEO

VASTO - Non una commemorazione, ma un omaggio a Imma Perrotti, funzionaria del settore Servizi e politiche culturali del Comune di Vasto, spentasi prematuramente alla fine del mese di agosto del 2021 lasciando un grande vuoto nella comunità vastese.



Questa la finalità del concerto di beneficenza che si terrà domani, venerdì 27 maggio alle 21 al Teatro Rossetti. Sul palco saliranno gli Eclipse e la Piccola Underground Orchestra, che si esibiranno a favore dell'associazione La Conchiglia.

I biglietti sono in prevendita presso il bar The Botanist, in piazza Histonium.

Nel VIDEO che segue Francesco Marchesani, vocalist degli Eclipse, Luca Raimondi della Piccola Underground Orchestra e il presidente dell'associazione La Conchiglia Mariella Alessandrini illustrano a Zonalocale finalità e modalità di svolgimento del concerto.