Vasto, arresto per rapina commessa in una gioielleria della città nel 2016

VASTO - I Carabinieri della stazione di Vasto hanno ieri arrestato un 32enne originario della provincia di Foggia ma residente a Vasto, in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla corte di Appello dell’Aquila. Lo comunica una nota delle forze dell'ordine.

L’uomo deve espiare una pena di tre anni per una rapina commessa a Vasto nell'aprile 2016 in una gioielleria. "In quella circostanza, - precisa la nota - a seguito delle indagini svolte dal Nucleo operativo Carabinieri di Vasto, lo stesso fu già sottoposto a custodia cautelare in carcere unitamente ad altri due soggetti residenti a San Severo (Foggia)".

L’uomo, rintracciato nella propria abitazione, è stato portato nel carcere di Pescara.