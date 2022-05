San Salvo, studenti del Mattioli-D’Acquisto in mare a lezione di vela

SAN SALVO - Si è concluso nel porto di Punta Penna il progetto Velascuola organizzato dal Circolo nautico Vasto, ADS presieduta da Nicola Mastrovincenzo e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado di Vasto e Comprensorio.

Al progetto hanno partecipato gli studenti del terzo anno del corso Management dello sport dell’Istituto tecnico economico dell’omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto di San Salvo, si legge in una nota.

Il progetto, nato sotto l’egida della Federazione italiana vela, in collaborazione con il Miur, è stato concepito per promuovere sul territorio la cultura nautica, in particolare lo sport della vela.

Gli alunni del Mattioli-D'Acquisto sono stati accompagnati da Rita Valerio, docente di Scienze motorie e sportive.

"Velascuola è stato suddiviso in due parti", precisa la nota. Lezioni sia teoriche sia pratiche svolte da Nicolino Della Guardia e Gianni Mariotti. La parte teorica ha previsto nozioni di teoria della nave, orientamento, organizzazione di una carta nautica, meteorologia, conoscenza della bussola, nodi, sicurezza in mare. La parte pratica, è stata invece costituita da uscite in barca a vela che hanno consentito di verificare l’apprendimento delle nozioni teoriche e di sperimentare a livello operativo quanto appreso.

Il progetto s'inserisce nelle attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.