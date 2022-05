San Salvo, amministrative: Fabio Travaglini inaugura la sede elettorale della Marina

SAN SALVO - Il candidato sindaco di centrosinistra alle prossime amministrative di San Salvo del 12 giugno, Fabio Travaglini, ha inaugurato ieri in via Doria 4 a San Salvo Marina la sua seconda sede elettorale.

"La nostra prima preoccupazione sono i quartieri - ha ribadito Travaglini -. Questa sede assume un significato importante per noi perché non sarà solo sede politica della campagna elettorale, ma se amministreremo San Salvo diventerà sede stabile del Comune, in cui i cittadini di San Salvo Marina potranno usufruire di tutti i servizi per cui pagano le tasse, senza essere costretti ad andare in centro città".