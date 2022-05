Runners Casalbordino finalmente al lavoro per la terza edizione della Notturna del Campanile

CASALBORDINO - Dopo un'assenza di due anni, il podismo abruzzese ritrova nel calendario la Notturna del Campanile: da cerchiare in rosso la data di sabato 18 giugno.

In collaborazione con l'Avis Don Antonio Tobia di Casalbordino (presidente Antonio Angelucci) e con il patrocinio dell'amministrazione comunale casalese (sindaco Filippo Marinucci, vice sindaco Carla Zinni e assessore allo sport Umberto D'Agostino), gli sforzi del sodalizio Runners Casalbordino del presidente Eric D'Ercole sono diretti a rivitalizzare finalmente la classica del podismo abruzzese di inizio estate che ha tanti validi motivi per essere così attraente alla vasta community dei podisti e del pubblico casalese.

"Siamo in piena fase dei preparativi – spiega Eric D'Ercole – e questa edizione l'abbiamo inserito nel Corrilabruzzo Uisp e spero che sia un ritorno generale per tutto, perché dopo tutto quello che è successo sarà una bellissima ripresa e al contempo una bellissima festa. Al momento i numeri non sono importanti ma stiamo investendo ogni risorsa per creare un bellissimo evento che possa lasciare il segno a Casalbordino. Per fare questo ho dalla mia parte tutto il mio direttivo della Runners Casalbordino di cui sono presidente, la cura della sicurezza di Tommaso Bucciarelli che è il responsabile della Protezione Civile".

Il percorso ricalca quello tradizionale dentro la città di Casalbordino all'ombra del campanile e tra le strade del centro storico coprendo tre giri di tre chilometri cadauno. Oltre alla gara competitiva spazio anche alla gara per i bambini e i ragazzi e anche alla passeggiata non competitiva di 3 chilometri

Ai primi 400 iscritti sia per la competitiva che per la non competitiva è previsto un ricco pacco gara offerto dalla Conad che grazie alla direttrice Maria Concetta Moretti dà il sostegno all'evento e altrettanto anche il marchio Vini Alberto Tiberio come sponsor tecnico che sarà presente nelle premiazioni con la qualità dei suoi vini.

Per iscriversi la quota è di 7 euro per la competitiva e la non competitiva, fatta eccezione per i ragazzi la cui quota è di soli 3 euro. Il sito di riferimento per le iscrizioni è Timing Run a questo link .