Gissi, stanotte interventi di disinfestazione contro insetti alati

GISSI - Il Comune rende noto che stasera, a partire dalle ore 23, l'intero territorio sarà interessato da interventi di disinfestazione larvicida e adulticida contro insetti alati. La ditta che se ne occupa, la Blue Star di Cupello, assicura che "saranno utilizzati prodotti registrati al ministero della Salute, in modalità e quantità tali da non provocare alcun danno a persone e cose".

Si chiede pertanto alla cittadinanza di adottare alcune precauzioni come tenere chiuse le finestre, non sostare nelle piazze e nei luoghi durante lo svolgimento del servizio e non lasciare panni e indumenti stesi sui balconi.