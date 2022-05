Cupello, il circolo del PD: "Mancano spazi aggregativi per i giovani"

CUPELLO - "Con il ritorno della bella stagione, a Cupello si ripropone l’annoso problema della mancanza di spazi e strutture aggregative per i più giovani". Esordisce così il comunicato stampa diramato dal Circolo PD di Cupello, che continua: "I ragazzi chiedono spazio e protagonismo e questo loro diritto, in assenza di politiche giovanili all’altezza, li spinge a cercarli tenacemente dappertutto.

Accade sempre più spesso che, oltre ai giardini pubblici, piazza Garibaldi sia il loro luogo preferito per incontrarsi e giocare. Tanti ragazzi passano lì il loro tempo libero a giocare a calcio, con seri rischi per la loro incolumità fisica e per quella altrui.

Ormai da anni si susseguono le lamentele dei molti concittadini che frequentano la piazza e le strade del centro storico, che talvolta sono sfociate in screzi e battibecchi tra chi, legittimamente, vorrebbe passeggiare in tranquillità e chi, altrettanto legittimamente, chiede spazi appropriati in cui giocare e produrre momenti di aggregazione e socialità.

Non è possibile continuare a chiudere le orecchie di fronte alle sacrosante istanze dei ragazzi e dei loro genitori, che invocano luoghi adeguati in cui i più giovani possano giocare e divertirsi in piena sicurezza e tranquillità.

Di fronte all’esigenza di ampliare gli spazi pubblici di aggregazione e socializzazione l’amministrazione comunale non può perseverare nel suo immobilismo; tali spazi vanno creati o rigenerati laddove già esistono.

Un’esigenza ancora più forte alla luce dell’approssimarsi della chiusura della scuole e dell’allentamento (spariamo definitivo) della morsa della pandemia, che ha costretto anche i giovani a ridurre i momenti di contatto con i propri amici.

I ragazzi meritano alternative alla piazza, sempre più luogo di eventi all’aperto - conclude il comunicato -, così che il centro storico non sia più luogo di scontro, ma di pacifico incontro e scambio tra persone di ogni età".